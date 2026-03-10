IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Метеорит разби покрива на къща в Германия ВИДЕО

Огнената топка беше видима от много европейски държави

10.03.2026 | 13:38 ч. 6
Метеорит разби покрива на къща в Германия ВИДЕО

След като хиляди станаха свидетели на спираща дъха огнена топка, прелитаща небето в Западна Европа, метеорит се разби през покрива на къща в град Кобленц, Германия.

Международната организация за метеори (IMO) съобщава за над 3000 наблюдения на огнената топка на хора от Франция, Нидерландия, Белгия, Люксембург, Швейцария и Германия. Свидетели също така публикуваха множество видеозаписи в социалните медии.

Докато космическата скала се разпадаше в атмосферата и разпръскваше парчетата си из западногерманската провинция Рейнланд-Пфалц, свидетели съобщават, че са чули няколко експлозии.

Около 19:00 часа местно време в неделя обект е ударил къща в квартал Гулс, според властите, оставяйки дупка в покрива с размерите на футболна топка. Никой не е пострадал, според полицията в Кобленц.

Полицията и службите за спешна помощ получиха и съобщения за щети от райони, включително Хунсрук и Айфел. Докато Държавната служба за пожарна и аварийна защита активира своя Център за гражданска защита, за да наблюдава ситуацията и да координира информацията, служителите за спешна помощ разследваха възможни места, където могат да паднат отломки.

Съобщава се, че няколко други къщи в региона са претърпели поне известни щети, но властите не са преценили, че те са значителни.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

метеор метеорит огнена топка Германия инцидент
