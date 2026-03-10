Метеорит разби покрива на къща в Германия ВИДЕО

След като хиляди станаха свидетели на спираща дъха огнена топка, прелитаща небето в Западна Европа, метеорит се разби през покрива на къща в град Кобленц, Германия.
Международната организация за метеори (IMO) съобщава за над 3000 наблюдения на огнената топка на хора от Франция, Нидерландия, Белгия, Люксембург, Швейцария и Германия. Свидетели също така публикуваха множество видеозаписи в социалните медии.
Докато космическата скала се разпадаше в атмосферата и разпръскваше парчетата си из западногерманската провинция Рейнланд-Пфалц, свидетели съобщават, че са чули няколко експлозии.
Около 19:00 часа местно време в неделя обект е ударил къща в квартал Гулс, според властите, оставяйки дупка в покрива с размерите на футболна топка. Никой не е пострадал, според полицията в Кобленц.
Полицията и службите за спешна помощ получиха и съобщения за щети от райони, включително Хунсрук и Айфел. Докато Държавната служба за пожарна и аварийна защита активира своя Център за гражданска защита, за да наблюдава ситуацията и да координира информацията, служителите за спешна помощ разследваха възможни места, където могат да паднат отломки.
