Висш представител на Иран към Тръмп: Внимавайте да не бъдете елиминиран

И по-големи хора от Вас не са успявали да елиминират Иран, заяви Али Лариджани

10.03.2026 | 13:50 ч. 16
Снимка: архив, БГНЕС

Висшият ирански представител в сферата на сигурността Али Лариджани отправи заплаха към американския президент Доналд Тръмп в онлайн послание, предаде Асошиейтед прес.

Лариджани написа съобщението днес в социалната мрежа "Екс", след като Тръмп заплаши да удари Иран "двадесет пъти по-силно", ако Техеран спре доставките на петрол през Ормузкия проток.

"Жертвоготовният народ на Иран не се страхува от празните Ви заплахи. И по-големи хора от Вас не са успявали да елиминират Иран. Внимавайте да не бъдете елиминиран", написа Лариджани в послание до Тръмп.

Иран е бил обвиняван в заговори за убийството на Тръмп, отбелязва АП.
(БТА)

