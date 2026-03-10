Висш представител на Иран към Тръмп: Внимавайте да не бъдете елиминиран

Висшият ирански представител в сферата на сигурността Али Лариджани отправи заплаха към американския президент Доналд Тръмп в онлайн послание, предаде Асошиейтед прес.

Лариджани написа съобщението днес в социалната мрежа "Екс", след като Тръмп заплаши да удари Иран "двадесет пъти по-силно", ако Техеран спре доставките на петрол през Ормузкия проток.

"Жертвоготовният народ на Иран не се страхува от празните Ви заплахи. И по-големи хора от Вас не са успявали да елиминират Иран. Внимавайте да не бъдете елиминиран", написа Лариджани в послание до Тръмп.

Иран е бил обвиняван в заговори за убийството на Тръмп, отбелязва АП.

(БТА)