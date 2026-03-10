IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Николай Найденов положи клетва като министър на благоустройството

Рая Назарян му пожела успешен мандат

10.03.2026 | 13:43 ч. 3
Снимка: МРРБ

Николай Найденов положи клетва пред Народното събрание като служебен министър на регионалното развитие и благоустройството. 

На извънредното пленарно заседание днес, председателят Рая Назарян прочете указа на президента, с който от поста в МРРБ освобождава Ангелина Бонева и на нейно място назначава Найденов. 

Служебният министър положи клетва пред парламента и попълни клетвения си лист. 

Рая Назарян му пожела успешен мандат. 

На 4 март служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева подаде оставка до министър-председателя Андрей Гюров по здравословни причини.

Президентът Илиана Йотова подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева като служебен министър на регионалното развитие и благоустройството.

Със същия указ Илияна Йотова назначи за министър Николай Найденов. 

Николай Найденов е дългогодишен преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия по картография и ГИС. Има богат професионален опит в инвестиционното проектиране и устройственото планиране. По образование е инженер-геодезист, доктор по научната специалност „Картография“ в УАСГ.

Назначен е за служебен заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на 24.02.2026 г. Преди това е заемал поста заместник-министър през 2023 г. и през 2024 г.

 

