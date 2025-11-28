Повдигат обвинения на трима мъже за убийството на певицата Делароса

Прокуратурата в окръг Лос Анджелис съобщи, че трима мъже са обвинени в убийството на певицата Мария Де Ла Роса, известна под сценичното име Делароса (DELAROSA).

Окръжният прокурор Нейтън Хохман заяви, че предполагаемите извършители на "атака, тип засада“ са 27-годишният Франсиско Отило Гайтан, 27-годишният Бени ЛиконГомес и 21-годишният Едуардо Лопес. Според прокуратурата тримата са от квартал Нортридж, където е станала стрелбата в ранните часове на събота. Всеки от тях е обвинен в едно престъпление "убийство" и две престъпления "опит за въоръжен грабеж от втора степен".

Прокуратурата твърди, че мъжете са приближили паркиран автомобил малко преди 1:25 ч. сутринта на 22 ноември на улица Брайънт в Нортридж. Те поискали пари и след това открили огън, убивайки Делароса. Тя е била в колата с двама свои приятели, които не са пострадали.

Хохман уточнява, че Гайтан и ЛиконГомес вече са арестувани, а за Лопес е издадена заповед за арест.

Той коментира случая така: "Това беше безмилостна и целенасочена атака, която отне живота на млада жена и артист и нанесе дълбока, трайна травма на нейното семейство и на двете оцелели лица."

Определената парична гаранция за Гайтан е 2,18 млн. долара, за ЛиконГомес — 2,28 милиона, а когато Лопес бъде задържан, неговата гаранция ще бъде 2,205 милиона долара.

Ако бъдат признати за виновни, тримата ги очаква доживотен затвор без право на освобождаване, пише TMZ.