Дебютира нова модна колекция от вълна от...“гей кочове” СНИМКИ

Вълната от "гей овце" (или по-точно кочове) направи модния си дебют в Ню Йорк — като част от колекция, създадена в защита на животните, които иначе биха били заклани.

Колекцията, озаглавена "I Wool Survive", е дело на дизайнера Майкъл Шмит. Той се захванал с проекта, след като научил, че много ферми убиват кочове, които отказват да се чифтосват с женските.

Дизайнерът от Лос Анжелис, работил с Мадона и Шер, обединява усилия с Rainbow Wool — германска неправителствена организация, която спасява овце, отказващи да се чифтосват — и с Grindr - ЛГБТ приложението за запознанства. Целта: да превърне това, което той описва като "история за правата на животните и на хората", в модно шоу.

Шмит казва пред The New York Times: "Идеята, която носи тази колекция, е, че хомосексуалността е част не само от човешката, но и от животинската природа. Това напълно опровергава концепцията, че да си гей е избор. То е част от природата."

Тристан Пинейро, вицепрезидент по маркетинг в Grindr, добавя, че линията може да разклати анти-ЛГБТ нагласи: "Не можеш да кажеш, че кочовете са били покварени от "уок културата".

Колекцията включва вълнени шапки, гащеризони, моряшки сет, халат — и според Пинейро тя служи като "метафора за това как се третират гей хората по света".

Учени отдавна отбелязват, че в стада има т.нар. "мъжки ориентирани" кочове. Проучване от 2010 г. показа, че до 8% от тях проявяват предпочитание към партньори от същия пол.

Михаел Щюке, 52-годишният съосновател на Rainbow Wool, разказва, че именно това откритие го вдъхновява да създаде бизнес, изцяло базиран на вълната на кочове, които не се чифтосват с женски. Израснал във фермерска, консервативна среда в Германия, той си спомня, че е имало голям натиск да поеме семейната ферма и да се ожени. Щюке знаел, че е гей още като дете, и се разкрива пред родителите си на 24 години. После започва да работи по и в собствена овцеферма — днес с над 500 животни, от които 35 са спасени "гей кочове".

Заедно с партньора си основават компания, която използва именно тяхната вълна, а приходите отиват към ЛГБТ каузи и проекти пише The Telegraph.

Колекцията "I Wool Survive" беше представена в Ню Йорк тази седмица и включваше 37 плетени модела — от полота до къси панталони и халати.

Шмит обобщава концепцията така: "Исках наистина да наблегна на гей естетиката."