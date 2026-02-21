Обилни снеговалежи: Ардино отново обяви частично бедствено положение

Обилни снеговалежи има в цялата страна. Тежки инциденти и затворени пътища белязаха деня.

Въпреки че от рано сутринта снегопочистващите машини са на терен, за да почистват и опесъчават, гражданите и днес бяха категорични - снегът отново ни изненада.

Зимната обстановка в София

Към този час 81 снегопочистващи машини са в готовност на терен.

Извършени са обработки със смеси срещу заледяване по всички трасета на градския транспорт, както и по Южната дъга на Околовръстния път. Обработени са и общинските пътища в районите Панчарево, Витоша, Нови Искър и Кремиковци.

Градският транспорт се движи по всички свои маршрути, въпреки усложнената обстановка в часовете преди обяд. От 12:30 ч. е възстановено движението на автобусна линия 66 до планината Витоша, с което и трите автобусни линии 61, 63 и 66 обслужват редовните си маршрути.

От Столичната община призовават водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да се движат със съобразена скорост: "Молим пешеходците да бъдат особено внимателни при придвижването си възможно е да има заледени участъци".

Трамвай излезе от релсите на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Струга" и предизвика транспортен хаос.

Стигна се и до куриозен случай - пътници бяха принудени да бутат закъсал автобус по линия 120 на моста на ул. "Черковна".

Тежка катастрофа край Чирпан образува километрични задръствания на АМ "Тракия". При инцидента между три автомобила са пострадали двама души.

Една от колите е била с толкова деформирани ламарини, че се е наложило пожарникари да я режат, за да извадят шофьора.

Силен снеговалеж и в проходите

Силен снеговалеж и вятър и в старопланинските проходи в Централна България. Движението през прохода Шипка се осъществява при зимни условия.

Въпреки почистването със снегорини вятърът връща снега за минути на пътя. На Прохода на Републиката има готовност за временно затваряне за почистване.

Частично бедствено положение в село Обручище

Там вали силен дъжд, реките са с повишени нива, като има наводнени четири къщи. Няма бедстващи хора.

Частично бедствено положение е обявено и в община Ардино за седми път от началото на годината.

Причината е покачването на нивото на река Арда и сериозно компрометираната бетонова настилка на железобетонния мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница.