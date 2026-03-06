Президентът Йотова освободи Ангелина Бонева, Николай Найденов поема МРРБ

Президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаване на Ангелина Бонева от длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството. Със същия указ държавният глава назначава като министър Николай Найденов, на основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията, съобщиха от пресцентъра на държавния глава.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева подаде оставка до министър-председателя Андрей Гюров по здравословни причини.

Николай Найденов бе заместник на Бонева и главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Има богат професионален опит в инвестиционното проектиране и устройственото планиране. По образование е инженер-геодезист, доктор по научната специалност „Картография“ в УАСГ, става ясно от сайта на МРРБ.

Назначен е за служебен заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на 24.02.2026 г. Преди това е заемал поста заместник-министър през 2023 г. и през 2024 г.