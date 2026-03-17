Почина 36-годишният работник, паднал от покрива на сграда

Той не е имал обезопасителен колан

17.03.2026 | 19:11 ч.
Снимка: БГНЕС

Почина 36-годишният работник, който падна по време на монтаж от покривна конструкция на висока сграда.

Окръжна прокуратура поема случая. Образувано е досъдебно производство.

Часове след инцидента от Инспекцията по труда започнаха разследване за причините и дали се касае за трудова злополука. В хода на разследването стана ясно, че колеги на работника са дали писмени сведения. В тях те обясняват, че дадените им лични предпазни средства – колани, с които е трябвало да бъдат вързани, не са били ползвани, а са останали в автомобилите им. Загиналият работник не е бил с предпазен колан.

