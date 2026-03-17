Може ли България да спечели от транспортната криза чрез портовете Варна и Бургас?

Войната в Близкия изток създаде безпрецедентна ситуация, която се отразява както на енергийния, така и на транспортния бизнес. Имаме съществено нарушаване на веригите на доставки. Експерти и хора от транспортния бранш изразиха своите притеснения за цените на транспортните услуги. Въведоха се различни надбавки, включително такива за военен риск, което създава голяма несигурност в сектора. Двата основни морски коридора на Близкия изток – Червено море и Ормузкия проток – са блокирани. Това каза проф. Христина Николова, ръководител катедра "Икономика на транспорта и енергетиката", УНСС, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Всичко това води до свиване на глобалния контейнерен капацитет, а това създава значителни колебания по отношение на доставките на всякакви видове стоки. Това не е обичайно транспортно прекъсване, а системен шок за световната търговия.

Според събеседника има известни дипломатически ходове от страна на Иран – твърди се, че кораби, които не са страна в конфликта, мога да преминат през Ормузкия проток. По отношение на геополитическото измерение България е в доста неприятна обстановка, тъй като протокът формално се води отворен, но практически е затворен. Неутрални страни в конфликта е ограничено тълкуване само от страна на Иран.

България и ЕС остават в неудобна позиция,

тъй като все още няма категорично становище, макар и много от страните в Европа да се обявяват за неутрални. Алтернативните транспортни коридори включват няколко възможности – например, маршрутът в южния край на Африка.

„Той обаче удължава прехода с 10-15 дни и изисква по-голям капитал. Отделно има и недостиг на контейнери, които натрупват в Персийския залив“, коментира гостът.

Проф. Николова посочи, че вторият вариант е Транскаспийският коридор. Този сухопътен транзит отнема около 15 дни, но трафикът нараства през последните седмици и се стига до километрични опашки.

От друга страна, пристанищата във Варна и Бургас са ключови и могат да бъдат считани като източна врата към ЕС. Важно е да осъзнаем географското си предимство при използването на този коридор.

Има идея да се свържат Ирак, Турция и европейската сухопътна мрежа.

Нашата страна и доставчици могат да се възползват от позицията си при тези маршрути. Тя допълни, че България винаги е имала важно стратегическо положение в транспортния сектор. Много бързо и спешно трябва да се развият интермодалните терминали в страната. България трябва да бъде сериозен играч не само в осигуряването на инфраструктура, но и при предоставянето на услуги.

Дигитализацията в транспортния сектор напредва много бързо, а от следващата година ще започне прилагането на платформите за електронна регистрация.

„За да могат обаче превозвачите да реагират добре на всички кризисни моменти, държавата трябва да обезпечи инфраструктурно, законодателно и регулационно ситуацията, в която работи браншът“, категорична е проф. Николова. Спешни мерки трябва да бъдат предприети по отношение на създаването на среда за използването на електрооборот.

„Продължителните смущения и трайното покачване на петрола може да доведе до дълбока рецесия не само в транспортния сектор, а и много други браншове. Много е важно бързо да се разреши конфликтът“, категоричен е гостът.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria