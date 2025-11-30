Зеленчуковите парфюми завладяха есента

Традиционно през топлите месеци, тоест през лятото и пролетта, често залагаме на свежи парфюми. Такива с флорални аромати, които ни напомнят за събуждането на природата, слънчевото време, свежата растителност навън. И през пролетта и лятото на 2025 г. действително флоралните парфюми бяха много хитови.

От около 2 месеца насам забелязваме, че популярността им започва да спада и отстъпват мястото си на други, не по-малко интересни парфюми - тези с аромат на зеленчуци, отбелязват от американския "Cosmopolitan". Сладките парфюми - с нотки на ванилия, карамел, сметана, също бяха модерни, но сега свежите зеленчукови миризми са предпочитани.

Обръщаме се към градината и виждаме, че парфюмите с аромат на ревен, домати, моркови, краставици, артишок и чушки са навсякъде сега и са супер хит.

Тези аромати са смятани за по-необикновени и нетрадиционни за парфюми, но стоят интересно, свежо, хрупкаво и сега са много популярни.

"Виждаме забележим ръст на зеленчуковите нотки, защото те пасват по много критерии на днешните любители на парфюмите - те са унисекс, свързани с природата и забележително многостранни. Някои носят хрупкава свежест, други предлагат непотворима земност", казва Исаак Лекач, парфюмерист.

Миризмите са по-скоро пикантни, солени, апетитни, но понякога и с лека сладост, просто ненатрапчива.

"Зеленчуковите парфюми са свежи като текстура, устояват на очевидното и оставят присъствие, което е модерно, флуидно и тихо магнетично", казва Роми Ковалевски, създател на парфюмериен бранд.

Още за тенденцията четете в teenproblem.net