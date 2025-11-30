Асен Василев с призив към Борисов: Оттеглете този бюджет, не взривявайте страната

Не е въпрос на инат, на желание или нещо друго дали бюджетът може да бъде преработен – краткият отговор е, че не може. Това каза в предаването "120 минути" по bTV председателят на "Продължаваме промяната" и бивш министър на финансите Асен Василев.

Към бюджета се изработва една тригодишна прогноза за разходите, приходите, основните данъчни сметки, която се изпраща към Европа. Основният проблем на този бюджет е че той ни вкарва в бюджетна спирала с много високи данъци – немски данъци на българските заплати, заяви Василев.

В бюджета е предвидено държавата да изземва все повече от това, което е произведено и да харчи повече. Досега се вземаше и се харчеше 40% от изработеното, а в тригодшния план е записано, че за догодина е 45% и ще расте. Това е огромна корекция за бюджета, трябва да се разгледат всички параметри. Хората много ясно заяивха че не искат да плащат по-високи данъци, защото няма нужда. Тези данъци се вземат от хората, без да им се дават права, подчерта бившият финансов министър.

В бюджета увеличенията, свързани с минималната работна заплата, с пенсиите и със заплатите са 2 млрд. евро допълнителни разходи, а в бюджета е записано 8 млрд. лева увеличение на разходите – четири пъти повече. Това е, защото виждаме безумни увеличения в МВР, в антикорупционната комисия, където средната заплата за служители е по-висока от министерска. Въпросът е нещата да се случват планомерно и честно. Не че не е имало напрежение по мое време, но такова недоволство не е имало, коментира Асен Василев.

В отговор на въпрос каква е целта на насрочения за утре протест, председателят на "Продължаваме промяната" отбеляза: "Изтегляне на бюджета и преработването му до това да влезе в 40-процентната рамка. Ако искат, ще седнем и ще им помогнем. Исканиоята на хората са много ясни – те искат спраевдливост и да не се залагат "бомби" в бюджета, които да доведат до по-несправедливо разпределение".

Той призова лидера на ГЕРБ Бойко Борисов: "Оттеглете този бюджет, не взривявайте страната".

Топй се обърна с призив към вътрешния министър Даниел Митов: "Вече доста информации, че се готвят провокации на протеста. Протестът беше мирен, този протест също ще бъде мирен., но трябва да спрете провокаторите".