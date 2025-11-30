Путин ще се срещне с Уиткоф преди 4-5 декември

Руският президент Владимир Путин ще проведе разговори със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф преди началото на държавното си посещение в Индия, планирано за 4-5 декември. Това обяви днес, 30 ноември, говорителят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

''Руският президент Владимир Путин ще приеме специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф преди 4-5 декември, тоест преди началото на държавното му посещение в Индия'', заяви Песков пред журналисти.

Песков потвърди, че посещението ще се състои в посочения срок.

Очаква се, по време на посещението Уиткоф и Путин да обсъдят актуализирания мирен план за край на войната в Украйна, предложен от САЩ.

Припомняме, че през ноември правителството на САЩ предложи на Украйна мирен план от 28 точки, който по-късно беше намален до 22.

На 27 ноември Путин заяви, че Вашингтон не е изпратил на Москва проекта на договора за Украйна, а само е предложил обсъждане на редица въпроси, които са в основата на списъка от 28 точки. Руският президент уточни, че след консултациите в Женева тези разпоредби са разделени на четири тематични блока и са съобщени на руската страна. Путин добави, че предложенията на САЩ могат да формират основата за бъдещи споразумения, но окончателен вариант все още не е постигнат, тъй като някои точки са от фундаментално значение за Русия.

На 28 ноември Песков обяви, че руската страна е получила основните параметри на американския план за разрешаване на украинския конфликт и е планирано те да бъдат обсъдени в Москва следващата седмица, по време на посещението на Уиткоф в Москва. Песков тогава отбеляза, че е вероятно Путин да приеме американския пратеник преди да замине за планираното си посещение в Индия.