4 малки трика, които правят дома ви по-голям

Оптически и практични решения да разширите жилището си

30.11.2025 | 21:03 ч. 1
Снимка: iStock

Когато жилището ви е уютно, но малко, целта не е да събаряте стени, а да използвате умни дизайнерски решения, за да го направите да изглежда по-голямо и просторно. Чрез вертикални системи за съхранение, многофункционални мебели, светли цветове и отразяващи повърхности можете да създадете просторно и комфортно пространство без реално да увеличавате площта му. 

Кои са малките трикове за разширяване на пространството в дома?

1. Използвайте вертикалното пространство

Когато площта на пода е ограничена, височината става вашият най-добър приятел. Използвайте високи, тесни мебели, като тънки гардероби, стелажи тип стълба или вертикални шкафове, за да привлечете погледа нагоре и да създадете илюзията за по-високи тавани. Стенните рафтове не само добавят място за съхранение, но и показват индивидуалността ви, без да заемат площ на пода.

Помислете за добавяне на вертикални панели или високи завеси, които започват точно под тавана – това визуално удължава стаята. Можете дори да нарисувате вертикални ивици или да инсталирате произведения на изкуството във вертикална подредба, за да подчертаете височината.

2. Изберете многофункционални мебели

  •     В компактните домове всеки предмет трябва да заслужава мястото си. Изберете мебели, които изпълняват повече от една функция, например:
  •     Дивани или футони, които служат както за диван, така и за легло за гости.
  •     Табуретки с ракла за съхранение, които скриват одеяла, книги или играчки, като същевременно служат за сядане или масичка за кафе.
  •     Разтегателни или сгъваеми маси, които се разширяват само когато имате нужда от тях.
  •     Легла с чекмеджета за скрито съхранение.

Този подход намалява разхвърлянето и увеличава използваемостта, позволявайки на пространството ви да диша. Изберете мебели с изчистени линии и минимални детайли за модерен, отворен вид.

дом интериор подреждане на дома
