IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 22

Пешеходец и полицай са загинали при две тежки катастрофи на Северната тангента

Движението тази сутрин в района е затруднено

01.12.2025 | 08:28 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

При два пътни инцидента в района на Северната тангента в София са загинали полицай и пешеходец, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

При първия, станал след 02:00 часа тази нощ, в посока Ботевград сръбски тир блъска 61-годишен пешеходец, който загива на място.

На местопроизшествието е изпратен автопатрул на "Специализирани полицейски сили". Тогава лек автомобил, движещ се с висока скорост, удря полицейския автомобил. На място загива полицай. 

Свързани статии

Движението на автомобилите тази сутрин в района е затруднено.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem