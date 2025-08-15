АГ отделението в пернишката болница възобнови работата си

Отделението по акушерство и гинекология в болницата в Перник възобнови работата си след едномесечно прекъсване заради липса на персонал. През юли родилки от града бяха пренасочвани към столични болници, съобщава БНТ.

"Успяхме да обезпечим кадровия ресурс, като се обърнахме за помощ към ОРБ Кюстендил, откъдето дойдоха над 5-6 акушерки, които поемат част от дежурствата. С останалите акушерки графикът се изпълва, така че може да имаме 24-часово дежурство. На постоянен договор са 3 акушерки плюс 3 в отпуска, болнични, така че заедно с колежките от Кюстендил се обезпечава напълно нормална работа 24 часа в отделението", обясни д-р Явор Дренски, изпълнителен директор на МБАЛ "Рахила Ангелова" - Перник.