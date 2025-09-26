Първият "Магазин за хората" отваря преди края на годината

"Активно се работи по финализирането на продуктовия асортимент в "Магазин за хората". В момента се водят разговори с партньори и доставчици, за да се гарантира селекция от най-необходимите стоки за всяко домакинство. Целта е още при старта да се предложат поне 30 продукта и това да се случи преди края на годината", съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

"Приоритет на ръководството на Дружеството е да се стартира устойчиво и с необходимата прозрачност, за да се създаде доверие у потребителите, като бъдат осигурени продукти с гарантирано качество и достъпна цена. Това поставя интересите на хората на първо място", уточняват от ведомството, цитирани от “24 часа”.

Решението за създаването на магазините беше записано в Закона за държавния бюджет за 2025 г. Основната цел на магазините е отговорят на очакванията за осигуряване на широк обществен достъп до храни и други стоки от първа необходимост на ниски цени и с минимални търговски надценки – до 10%, с приоритет към продукти от български производители.

Дружеството “Магазин за хората" ЕАД беше вписано в Търговския регистър на 29 август. В ход е финализирането на всички административни и юридически процедури – издаване на разрешителни, откриване на банкови сметки и други задължителни стъпки. Стремежът е да се осигури качествено изпълнение и стабилна основа за развитие, допълват от аграрното министерство.