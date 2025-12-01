IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Хилядите протестиращи тръгват към централите на ДПС и ГЕРБ

България е наша, България е на младите хора! Нека тръгнем!, призова Петков

01.12.2025 | 20:42 ч. Обновена: 01.12.2025 | 20:45 ч. 14
Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Кирил Петков призова хилядите протестиращи в "триъглника на властта" да тръгнат към центлата на ДПС, а след което към тази на ГЕРБ.

Тълпата беше насочена да мине през БНБ, след което през Художествената галерия и до Софийски университет.

"България е наша, България е на младите хора! Нека тръгнем!", каза Петков от сцената пред Народното събрание.

Центърът на столицата е блокиран, полицията извършва проверки и контролира достъпа. 

Хората вече тръгват. Полицията вече също се носочва към централата на ДПС.

