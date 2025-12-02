Лидерът на СДС Румен Христов: Митов е уважаван колега, стоим зад него

"С широко отворени очи сме за това, което се случва". Така лидерът на СДС Румен Христов коментира снощния протест и ескалацията на напрежение след него.

"В коалицията това беше единственият възможен бюджет. След като видяхме недоволството от страна на синдикати и работодатели, се съгласихме да предприемем промени в бюджета", добави пред БНТ Христов.

Ескалация

Лидерът на СДС добави, че е очаквал да ескалират исканията. "Опозицията има право да организира протести, не можем да се сърдим, че хората са се събрали и протестират. Въпросът беше да е мирен протестът."

Христов подчерта, че няма как всички предложения, направени от ПП-ДБ за бюджета, да бъдат приети. "Ако искаш такива промени – печелиш изборите и си ги правиш", обясни депутатът.

"Нетърпението на опозицията и разчистването на пътя за Румен Радев е това, което тласка толкова много хора на улицата. Може би колегите от другите формации не си дават сметка, но при предсрочни избори той ще се появи на терен. Въпросът не е дали оставаме в управлението, а каква е алтернативата", смята Христов.

Къде е Даниел Митов?

На въпрос къде е министърът на вътрешните работи Даниел Митов, лидерът на СДС коментира: "Тук си е, къде да е. Не съм силен в тази сфера, кой управлява, как управлява. Не искам да обвинявам професионалното ръководство, но не министърът мести групите от този булевард на тази улица. Да се търси пряка отговорност на министъра, при положение че има професионално ръководство…", каза още Христов.

Той е категоричен, че както ГЕРБ, така и СДС стоят зад Митов. "Уважаван колега, има моето доверие. Лично ние няма да му поискаме оставката".

"Имаме нужда от поне половин година стабилно правителство след влизането в еврозоната. Ако недоволството не спада, тогава ще вземем решение. Тези, които протестират, трябва да са доволни, че няма да има чак такова ощетяване на средствата, които получават", добави лидерът на СДС.