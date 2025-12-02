Николай Денков: От днес искаме оставката на правителството

Бившият премиер и депутат от ПП-ДБ акад. Николай Денков коментира пред bTV снощния протест и последвалата ескалация на напрежението пред централите на ГЕРБ и ДПС-НН.

По думите му протестът е бил срещу лъжите и кражбите. “Това беше най-големият протест от 25 години насам”, категоричен е Денков.

Депутатът добави, че снощи е имало две събития - мирен протест и случващото се след 22 часа. И допълни, че от парламентарната група нямат общо с тези "провокатори" и "агитки".

“От днес искаме оставката на правителството. Ако продължават да лъжат хората, ще има нови протести. Ако Борисов продължи да казва изтегляме бюджета, а не се изтегля, ще има недоволство”, каза Денков и добави - самият протест каза “Ние искаме нещо повече”.

"Няколко различни организации казват на управляващите как да се поправи Бюджет 2026”, добави бившият премиер.

Според Денков специална група в полицията се занимава именно с погроми. "Докато не се изчисти МВР от провокатори, ще е такова”, каза още депутатът от ПП-ДБ.