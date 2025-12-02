Работодателите приемат оттеглянето на Бюджет’26

"Работодателите приемат оттеглянето на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. като отговор на настояването на бизнеса за по-задълбочени промени, а удовлетворението им ще зависи от това дали ще има адекватни корекции и изменения в съдържанието на законопроекта", заяви в интервю за БТА Румен Радев - ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели.

Припомняме, че по рано-днес стана ясно, че кабинетът “Желязков” изтегли бюджета за следващата година. По предложение на Министерски съвет със същото решение се оттеглят и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване.

Радев информира, че днес представителите на работодателите, както и на синдикатите са поканени на среща в Министерството на финансите по параметрите на законопроекта за държавния бюджет, която ще се състои в 15:30 ч. На срещата ще бъде коментиран първият пакет от предложения, направен от работодателските и синдикалните организации, както и разчетите на Министерството на финансите, остойностяващи тези предложения, посочи Радев.

Той изрази надежда на тази среща социалните партньори да бъдат уведомени и за същността на предстоящата процедура, свързана със законопроекта за държавния бюджет. Според мен този ход на правителството е както отговор на обществения натиск да се оттегли законопроектът за държавния бюджет, така и демонстрирано желание за по-задълбочени промени, които да са във взаимовръзка с всички останали теми, включени в националната план сметка, каза председателят на АОБР.

Радев изтъкна, че работодателите не са обсъждали и не приоритизират процедурните въпроси (напр. дали ще се влезе в удължителен закон или колко ще отнеме новата процедура), а техният фокус е изцяло върху съдържателната част на бюджета – предложенията, аргументите, адекватните решения и разчетите като резултат.

Председателят на АОБР посочи, че категоричната позиция на работодателите е да не се променя данъчно-осигурителният модел в момента. Те настояват, че първо трябва да има общо разбиране и консенсус в обществото за пенсионния модел, тъй като това е ключово за възстановяване и изграждане на доверие в солидарната система, както и надграждане с допълнителните доброволни форми на осигуряване. След постигането на широко одобрение за модела може да се обсъждат нивата на осигурителните приноси на всяка заинтересована страна, включително коментираните в момента нива на осигуровките.

Радев напомни, че работодателските организации са изпратили пакет от предложения, свързани както с приходната, така и с разходната част на бюджета. В това число сме сложили коментари за направени допълнителни предложения от депутати, входирани в деловодството на Народното събрание между двете четения на Закона за бюджета, допълни Радев, визирайки предложенията за измененията в Закона за подземните богатства, намеренията за придобиване на дялови участия и откриване на нови концесионни процедури. Ние все още не сме запознати с окончателното съдържание на предложенията, например на синдикалните организации, посочи Радев и допълни, че се очаква това да стане на днешната среща във финансовото министерство.

"Ние имаме много ясна логика в действията - не правим нищо самоцелно или саботирайки, или търсейки някакви размирици. Не. Просто не приемаме без съдържателен диалог, обсъждания с ясни приоритети и политики, коректни разчети и аргументи, да ни се представят промени в цялостния икономически модел за развитие на страната в следващата и идните три години", обобщи председателят на АОБР.