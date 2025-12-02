Бюджетът подпали недоволството, гневът е срещу модела на управление

Политологът проф. Румяна Коларова не очаква правителството да подаде оставка след протестите в София срещу Бюджет 2026 и управляващата коалиция.

"Тотално не е в тяхна изгода. Това ще ги постави в критична ситуация, направо катастрофа. Стратегията, която следват, е пагубна. Ако не си дадат сметка, че по този начин не може да се управлява демократична държава, не знам до какво ще се стигне... Много зависи всеки участник как ще реагира", коментира тя в "България сутрин".

"Протестът започна без особено ясна цел и послание. Бюджетът подпали миналата седмица и имаше конкретни искания. Беше само повод за снощния протест. Това беше повод за огромна част от тези хора, същественото при тях беше гневът срещу този модел на управлението. Основният гняв беше насочен към сградата на организацията, която предизвиква основен гняв", коментира социологът Юлий Павлов пред Bulgaria ON AIR.

На протеста имаше хора за лева, за еврото, за Русия...

"Имате "Възраждане" и МЕЧ, които призовават за предсрочни избори - това са президентските партии. От другата страна бяха ПП, които говорят предпазливо за оставка на Даниел Митов", каза още проф. проф. Румяна Коларова.

Павлов добави, че голяма част от енергията на снощния протест е генерирана по-рано и не е насочена срещу бюджета.

"Нямаше никакви юридически основания Благомир Коцев да бъде държан в предварителния арест. Това да го тормозиш и да го държиш в ареста, събуди гражданска енергия и се добавиха още хора, които по различни причини мразят правителството", посочи той.

"Полицията беше направила КПП в началото на организацията. В 21:30 часа вече няма такова нещо и те пристигат с бомбичките. Идеята е да ги пуснат да вървят - вероятността да се стигне до конфликт е по-малка", смята проф. Коларова.

Политологът определи като абсурдно твърдението, че президентът Румен Радев е организирал протеста.

"Ултрасите по-скоро ги организират хора от типа на Божков. Групи провокатори има на всички протести", обърна внимание проф. Коларова.

"Тези провокатори и вандали все пак успяха да увлекат доста хора със себе си. Видяхме масово участие в тези вандалски прояви", отбеляза Юлий Павлов.

"Отстъпките за бюджета щяха да ги направят и без този протест. Въпросът е дали това ще мобилизира допълнителна енергия срещу правителството, ако се приеме оставка на министър. Представям си правителството да продължи с много по-активен диалог с всякакъв вид граждански организации", анализира проф. Коларова.

"Румен Радев си изпусна нервите вчера. Лелеяната му мечта за предсрочни избори да се сбъдне. Би трябвало да потърси успокоение и стабилност. Този президент през цялото време си мисли друго - че е много близо до властта", изтъкна тя.

Според Павлов правителството ще се договори с работодателските и синдикалните организации, но недоволството от модела на управление остава.

Не се очакват предсрочни избори и оставки, смята социологът.

"Абсурдно е да се обвинява Даниел Митов. Бойко Борисов използва изборите в Пазарджик като повод да промени баланса на силите в управлението, не му се получи. Може в един момент да реши, че за него е по-изгодно да развали тази калимера", завърши Павлов.