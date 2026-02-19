IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Войната в Украйна е един от приоритетите на новия министър Нейнски

Инициативата на Тръмп за Газа все още не е ясна, добави Нейнски

19.02.2026 | 15:37 ч. Обновена: 19.02.2026 | 15:42 ч.
Досегашният министър на външните работи Георг Георгиев символично предаде властта в ръцете на Надежда Нейнски, която веднага открои някои от важните акценти, на които ще обърне внимание.

Активната политика на Балканите, позицията за войната в Украйна, членството в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие са част от приоритетите на Надежда Нейнски.

По повод предстоящите парламентарни избори, Нейски каза, че МВнР е в готовност да реагира бързо, ако има повече от сега определените по закон секции в чужбина. Заради ветото на президента текстовете за определянето на броя на секциите бяха върнати за разглеждане в Народното събрание.

Инициативата на Тръмп за Газа, от която България е част, е все още неясна, каза още Нейнски. 

“С подкрепата България си е дала политически знак, но още не е ясно дали документът има характер на международен договор”, обясни новият външен министър. Вероятно темата ще бъде обсъждана със специалния представител на Газа Николай Младенов.

В понеделник новият ни български външен министър Надежда Нейнски ще замине за среща на Съвета на външните министри на Европейския съюз.

Тагове:

Надежда Нейнски МВнР служебно правителство гласуване в чужбина войната в Украйна Газа
