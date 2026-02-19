Държавата прави шест бързи зарядни центрове за е-коли на ключови места

Държавата започна реализирането на шест проекта за бързи зарядни центрове на ключови точки по основните пътни артерии. Така отиването на море с електромобил няма да предизвиква притеснения къде да бъде зареден.

"Ние даваме възможност на електромобилите да излязат от градовете, да тръгнат по автомагистралите, по скоростните трасета и да тръгнат по първокласните пътища. Там, където всъщност най-много пътуваме и там, където ефектът от реализацията на проектите всъщност ще бъде най-голям", каза министърът на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов.

Пълното зареждане на един автомобил ще отнеме приблизително 15 минути. Два от зарядните центрове ще бъдат разположени в близост до автомагистрала "Тракия" – при изходите за Чирпан и за с. Кабиле. Останалите четири точки са на бул. "Асеновградско шосе" в близост до Пловдив, на главен път Е-79 край Мездра, в местността "Чанлъка" в град Аксаково, както и в близост до с. Завой, област Ямбол.

"Станциите са с мощност от 150 kW до 400 kW, което гарантира, че в рамките на една нормална почивка за едно семейство или за някой, който пътува по работа, електромобилът ще бъде зареден. Така ще избегнем излишното чакане за бавно зареждане. Премахваме по този начин едно от притесненията на хората, които имат - дали ще имат място къде да си заредят колата", обясни Караджов.

В проектите са включени и мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и места за отдих за удобство на потребителите, които също подкрепят развитието на електромобилността, заради всички предимства - най-важното, от които липсата на вредни емисии.

Бизнесът също подкрепя реализацията на инвестиции в електрозарядната инфраструктура.

"За нас е много хубав знак, че може да разчитаме на такава помощ от държавата, което е знак, че държавата вярва за развитието на електромобилността като сектор", каза управителят на WINK Charging Свилен Баев.

Срокът за завършването на проектите е между 12 и 30 месеца, а средствата за тях са осигурени по програма "Транспортна свързаност".

Вижте повече в репортажа.