Земетресение с магнитуд 4,1 е регистрирано близо до Лисабон

Земетресение с магнитуд 4,1 разтърси град близо до португалската столица Лисабон, съобщи Институтът за изследване на морето и атмосферата в Португалия, цитиран от Ройтерс.

Институтът посочва, че епицентърът на земетресението се намира на приблизително 4 км западно-северозападно от град Аленкер, който е на около 45 километра от Лисабон.

"Ако ситуацията го налага, ще бъдат публикувани допълнителни изявления", посочват още от ведомството.

(БТА)