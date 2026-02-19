IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Земетресение с магнитуд 4,1 е регистрирано близо до Лисабон

Епицентърът е бил до град, намиращ се на 45 км от португалската столица

19.02.2026 | 15:52 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Земетресение с магнитуд 4,1 разтърси град близо до португалската столица Лисабон, съобщи Институтът за изследване на морето и атмосферата в Португалия, цитиран от Ройтерс.

Институтът посочва, че епицентърът на земетресението се намира на приблизително 4 км западно-северозападно от град Аленкер, който е на около 45 километра от Лисабон.

"Ако ситуацията го налага, ще бъдат публикувани допълнителни изявления", посочват още от ведомството. 
(БТА)

 

