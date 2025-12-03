"Възраждане" внесе референдума за лева като задължителна точка в НС

Всяка първа седмица от месеца парламентарните групи имат право да внесат една задължителна точка за обсъждане в дневния ред на Народното събрание, съобщиха от партията.

На основание чл. 47, ал. 8 от Правилника за организация на дейността на Народното събрание, от ПГ на "Възраждане" предложиха да се включи като задължителна точка първа в дневния ред на пленарна зала, в предстоящата седмична програма на Народното събрание, за разглеждане и гласуване на внесеното от Президента на Република България, със сигнатура No.51-501-006/ 12.05.2025г., Предложение за произвеждане на национален референдум.

Предложението е направено на основание чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление с въпрос: “Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута “евро” през 2026 година?”.

От политическата организация с председател Костадин Костадинов са категорични, че важно решение като промяна на валутата, с която се разплаща една страна, не може да бъде взето без допитване до българския народ. От "Възраждане" са категорични, че икономиката на страната ни не е подготвена за влизане в еврозоната

Председателят на парламента Рая Назарян също “размрази” президентския референдум и така той влиза в комисии. Датата на решението е от 28 ноември.