Бобоков защити арестувания си син: Не е палил кофи, имал е 20 лв. в джоба

Синът ми е в 5 РПУ от вчера вечерта. Това заяви пред bTV бизнесменът Атанас Бобоков, чиито наследник се оказа в ареста след погрома в София на протеста срещу бюджета на 1 декември.

"Голяма лъжа е че е организирал протести - той е 18-годишно момче, което учи в елитно училище. Не е палил кофи. Той е бил сам при ареста. Не е имал нищо в ръцете си, 20 лв. в джоба си, без шапка или качулка. Не е бил до банка, когато е задържан", каза още той.

"Полицията е отказала да му направи проверката на ръце за наличие на запалими течности или следи от такива."

Според Бобоков синът му е възпитан да уважава и полицията, и чистачите на улицата.

"Министърът, като са му докладвали за някой си Бобоков, са му потекли лигите. Как какъв е проблема с нас - братя Бобокови, все едно ние организираме протестите. Всички знаят кой плаща на агитките. Лидерът на ГЕРБ плаща на провокаторите. Пеевски си купи федерации", каза бизнесменът Пламен Бобоков.

И допълни, че са били сплашени какво да говорят в участието си.

Президентът да вдигне юмрук и да каже "напред", призова Атанас Бобоков.

Синът на Атанас Бобоков задържан за 72 часа, в четвъртък съдът ще гледа мярката му за неотклонение. Баща му коментира, че очаква всичко, предвид факта, че става въпрос за българския съд.

"Няма казарма, на мода е да се възмъжава в следствения арест", каза бащата.