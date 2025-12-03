И "Български пощи“ пуснаха стартови комплекти с евромонети

От днес във всички станции на “Български пощи“ могат да се купят стартови комплекти с български евромонети, съобщава БНТ.

Комплектът съдържа общо 42 монети с номинална стойност 10 евро и 23 евроцента. В тях са включени 9 броя монети от 2 евроцента, 7 броя от 5 евроцента, 6 броя от 20 евроцента, както и по 5 броя монети от 1 евро и 2 евро – по два броя от вид.

Едно физическо лице може да купи до два комплекта, като цената на всеки е 20 лева.

В понеделник, 1 декември пред централната сграда на БНБ се образуваха опашки от желаещи да се сдобият е българските евромонети.