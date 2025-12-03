IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 38

Бойко Рашков: Шикалкавенето на Борисов ще намери достоен отговор

Следва вот на недоверие, заяви депутатът от ПП-ДБ

03.12.2025 | 09:14 ч. 14
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

„Шикалкавенето, което Борисов се опитва да направи в последната десетдневка, ще намери достоен отговор от всички честни хора в страната ни, което се видя като реакция онзи ден тук, на площада“, заяви в парламента Бойко Рашков от „Продължаваме промяната – Демократична България”.

Свързани статии

„Това е отговорът на такива лъжци, влезли в политиката от ъндърграунда“, допълни той.

Рашков подчерта, че управляващите не са оттеглили бюджета и следва вот на недоверие.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Бойко Рашков шикалкаване Борисов достоен отговор хора
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem