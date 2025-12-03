Бойко Рашков: Шикалкавенето на Борисов ще намери достоен отговор

„Шикалкавенето, което Борисов се опитва да направи в последната десетдневка, ще намери достоен отговор от всички честни хора в страната ни, което се видя като реакция онзи ден тук, на площада“, заяви в парламента Бойко Рашков от „Продължаваме промяната – Демократична България”.

„Това е отговорът на такива лъжци, влезли в политиката от ъндърграунда“, допълни той.

Рашков подчерта, че управляващите не са оттеглили бюджета и следва вот на недоверие.