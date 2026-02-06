Хегемонът на Европа Германия: Ще се повтори ли историята от преди повече от 100 г.?

"Отправям ви тържественото си предупреждение, че при сегашната тенденция следващата световна война е неизбежна“, заяви френският военен лидер Фердинанд Фош. През 1921 г. Фош, главнокомандващият на съюзническите армии по време на Първата световна война, бие тревога в реч от Ню Йорк. Неговата загриженост била проста. След като победили Германия, съюзническите сили я принудиха да се разоръжи с Версайския договор. Но само няколко години по-късно те спряха да прилагат условията на победата си. Берлин, предупреди Фош, следователно можеше и щеше да възстанови армията си.

Хората в Европа до голяма степен са доволни да видят как Берлин възстановява армията си, за да се защитава от Русия. Но те трябва да внимават какво си пожелават. Днешна Германия обеща да използва прекомерната си въоръжена мощ, за да помогне на цяла Европа. Но ако не бъде контролирано, германското военно господство може в крайна сметка да насърчи разделенията в рамките на континента. Франция остава неспокойна от факта, че нейният съсед се превръща в основна военна сила - както и много хора в Полша, въпреки настроенията на Сикорски. С възхода на Берлин подозрението и недоверието биха могли да нараснат. В най-лошия случай конкуренцията може да се завърне. Франция, Полша и други държави биха могли да се опитат да противодействат на Германия, което би отклонило вниманието от Русия и би оставило Европа разделена и уязвима. Франция, по-специално, може да се стреми да се утвърди отново като водеща военна сила и „ велика нация “ на континента. Това би могло да доведе до открито съперничество с Берлин и да постави Европа в конфликт със самата нея, пише Foreign Affairs.

Берлин наистина трябва да изгради армията си. Континентът е в опасност и никое друго европейско правителство няма фискалния капацитет, който Германия може да поеме. Но Берлин трябва да осъзнае рисковете, които съпътстват силните му страни, и да ограничи германската мощ, като вгради отбранителната си мощ в по-дълбоко интегрирани европейски военни структури. Европейските съседи на Германия, от своя страна, трябва ясно да заявят какъв вид отбранителна интеграция биха искали да видят. В противен случай, превъоръжаването на Германия би могло да доведе до по-разделена, недоверчива и по-слаба Европа - точно обратното на това, което Берлин сега се надява да постигне.

Ако Германия продължи по този курс, тя ще бъде велика военна сила преди 2030 г.

Франция, Италия, Швеция и други се възползваха от същата вратичка в ЕС, за да изградят своите отбранителни сектори, и имат достатъчно големи военни индустрии, за да смекчат германското господство. Но никоя европейска държава не може да се сравни с разходите на Берлин. Германия наскоро разхлаби дълговата си спирачка, за да позволи почти неограничени разходи за отбрана, опция, която повечето европейски държави – които имат по-големи дефицити – нямат. Най-доброто решение на тази загадка би било Европейската комисия да се ангажира с мащабни съвместни заеми за отбрана. Прецедент за това вече съществува: еврооблигациите, които комисията емитира по време на кризата с COVID-19.

Германските политици казват, че не искат да плащат сметката за прекомерните вътрешни разходи от страна на това, което според тях са фискално по-неотговорни правителства в ЕС, особено не когато растежът на страната им е в застой. Но този аргумент е самодоволен: балансираните бюджети и икономическият растеж на Берлин в миналото са били задвижвани в продължение на много години от износ за Китай и евтина руска енергия, без да се притесняват за политическите рискове от финансиране на напористостта на Пекин и агресията на Москва. Позицията на Германия е и късогледство. В интерес на Берлин е да позволи на други части на Европа да харчат щедро за отбрана, без да се налага да намаляват социалните помощи. Такива съкращения, в края на краищата, водят до популистка реакция, която ще подкопае единството по отношение на Украйна и отбранителните усилия срещу Русия – самата причина, поради която са необходими повече разходи.

Берлин твърди, че се стреми към партньорства с други европейски правителства, за да гарантира, че разходите на Германия за отбрана са от полза за целия район. Според тях, дори ако местните фирми спечелят най-много от германските разходи, тортата е достатъчно голяма, за да може всеки да получи парче.

Германските политици пренебрегват подобни опасения. Те твърдят, че съседите на Германия не могат да имат едновременно слаб Берлин и силен, който може да защитава Европа. Тяхното отношение към европейското безпокойство изглежда е, че щом континентът е поискал натрупването на войски, той няма право да се оплаква от него.

Но този аргумент няма да успокои опасенията относно германското господство

Париж не харесва идеята Германия да бъде военна сила на Европа, защото вярва, че това е ролята на Франция. Той ще следи отблизо за всякакви признаци, че Германия може да се стреми да се сдобие с ядрени оръжия – единственото останало поле на френско превъзходство. Някои полски представители се опасяват, че една военно мощна Германия един ден може да се почувства свободна да възстанови приятелските отношения с Русия. Поляците, и не само тези, които подкрепят популистката партия „Право и справедливост“, също изразиха опасения, че една доминираща Германия ще маргинализира ролята на по-малките държави от ЕС и би могла да използва силата си, за да ги принуди.

Ако Германия не предприеме стъпки за смекчаване на недоверието и дискомфорта, конкуренцията наистина може да се завърне в Европа. За да балансира военната мощ на Берлин, Полша например може да се стреми към по-тесен съюз с балтийските и скандинавските страни и Обединеното кралство в Съвместните експедиционни сили. Тя може също така да се присъедини към Северно-балтийската осемка, регионална рамка за сътрудничество между Дания, Естония, Финландия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция. Така или иначе, резултатът може да бъде фрагментирането на общите европейски отбранителни усилия. Париж, от своя страна, може да се изкуши да се утвърди отново, като увеличи значително разходите си за отбрана като начин да настигне и сдържи Германия, въпреки вътрешните фискални проблеми на Франция. Париж може също да се стреми към по-тясно сътрудничество с Лондон, за да балансира Берлин.

Ако Европа е разделена и дестабилизирана от вътрешна конкуренция, както ЕС, така и НАТО могат да бъдат парализирани.

Германия с военно доминиране може да се окаже особено опасна, ако центристкото ѝ вътрешно ръководство започне да губи власт – както е напълно възможно. Страната не трябва да провежда национални избори още три години, но екстремистката партия „Алтернатива за Германия“ вече е на първо място в националното класиране. Тя се придържа към крайнодясна, нелиберална и евроскептична идеология. Тя е приятелски настроена към Русия, противопоставя се на подкрепата за Украйна и иска да обърне икономическата и военна интеграция на Германия в ЕС и НАТО след 1945 г., поне в сегашния им вид. Центристките партии в Германия са наясно колко плашеща е „Алтернатива за Германия“ за съседните страни. Съответно те са работили за поставянето ѝ под карантина, като централно-дясното и централно-лявото правителство формират големи коалиции, за да я държат далеч от федералната власт. Но блокирането на „Алтернатива за Германия“ става все по-трудно всяка година. Партията получи втория по големина брой гласове на изборите в Германия през 2025 г. Вероятно ще бъде окуражена от провинциалните избори през 2026 г.: анкетите показват, че партията е в обсега на мнозинство в Мекленбург-Западна Померания и Саксония-Анхалт. Ако спечели мнозинство от местата на следващите национални избори в Германия, защитната стена може да се срути.

Германия може да се окаже националистически, милитаристичен хегемон в Европа.

Завръщането на ревизионизма и реваншизма под ръководството на „Алтернатива за Германия“ би се случило постепенно, а после внезапно. Като първа стъпка, германската дясноцентристка партия Християндемократически съюз, която засега остава твърдо против „Алтернатива за Германия“, може да позволи на крайнодясната партия косвено да я подкрепи като лидер на консервативно правителство на малцинството. В още по-опасен сценарий, „Алтернатива за Германия“ може да стане официален партньор в коалиционно правителство – или дори лидер на коалицията. След това тя би настоявала за официално отделяне на Германия от западните структури или за отслабването им отвътре. Например, тя би се опитала да преобрази ЕС в нелиберална „Европа на нациите“ без еврото като обща валута, обръщайки интеграцията на Германия в континента.

В отговор Франция, Полша и Обединеното кралство почти сигурно биха създали противовесни коалиции, предназначени да сдържат Германия, дори ако и те биха били управлявани от десни партии. Други европейски държави биха могли да направят същото. Междувременно, Германия, водена от AfD, би търсила свои собствени съюзи - например с приятелски настроени към Германия Австрия или Унгария. Способността на континента да се защитава срещу външни заплахи на практика би се разсеяла. Европейците отново биха се вкопчили един в друг, точно това, което Съединените щати отдавна се опитват да предотвратят.

Има начин Берлин да разшири военната си мощ, без да връща Европа към ерата на конкуренция и съперничество – може би дори ако Германия в крайна сметка бъде управлявана от AfD. Решението е страната да приеме това, което историкът Тимъти Гартън Аш, пишещ на тези страници преди три десетилетия, нарече „златни белезници“: ограничения върху суверенитета ѝ чрез по-голяма интеграция с европейските ѝ съседи.

Германия също трябва да настоява за по-силна интеграция на националните отбранителни индустрии на Европа,

включително като търси повече сътрудничество по собствените си проекти, вместо да харчи предимно за местни фирми. По същия начин Германия трябва да прегърне истински европейски отбранителни компании, подобни на Airbus, който беше създаден като европейски авиационен консорциум, за да предостави алтернатива на американските производители. Всички тези мерки не само биха предотвратили страховете от доминираща Германия, като гарантират, че отбранителната база на Берлин разчита на други. Това би осигурило и по-голям мащаб и ефективност в цялостното военно изграждане на Европа.

Накрая, и най-амбициозно, Германия и нейните европейски съюзници трябва да помислят за по-дълбока военна интеграция. Тъй като Съединените щати се отдръпват, Европа ще трябва да намери военни формати и структури извън НАТО, с които да се защити. И въпреки че европейска армия остава малко вероятна в обозримо бъдеще, страните от континента ще трябва да създадат по-големи многонационални военни формирования, за да възпрат Русия. (Вече има малки примери за такива опити, включително френско-германска бригада и някои бойни групи на ЕС, въпреки че те все още не са разположени.) Освен това континентът трябва да създаде европейски командни структури, които тясно интегрират Бундесвера с други въоръжени сили и предлагат алтернатива на структурите на НАТО в моменти на трансатлантическо напрежение. По-дълбоката европейска военна интеграция би ограничила германската мощ, като подчини Германия на колективно вземане на решения. Тя дори би се предпазила от правителство, ръководено от AfD, като направи практически невъзможно изключването на Бундесвера от съвместни инициативи, без да се предприемат драстични и непопулярни мерки, като например напускане на ЕС или други съвместни европейски институции. „Коалицията на желаещите“, която различни европейски служители предложиха да бъде разположена в Украйна след мирно споразумение, би могла да послужи като пробен период.

Рискът от разцепване на континента би трябвало да накара Вашингтон да се замисли дали да не се оттегли – и особено дали да подкрепи AfD. Ако Европа се върне към конкуренцията между велики сили, Вашингтон в крайна сметка може да се наложи да отдели повече ресурси за континента, отколкото през последните няколко десетилетия, за да предотврати изпадането на Европа в конфликт. Именно този резултат Белият дом иска да избегне.

Но една нестабилна и фрагментирана Европа по никакъв начин не е гарантирана, дори в ерата на намалено американско участие.