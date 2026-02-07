IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
И днес ще е облачно, на места ще превали

Температурите ще достигнат 17 градуса в някои части на страната

07.02.2026
Снимка: БГНЕС

Днес облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На отделни места в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб, в Североизточна България до умерен западен вятър. Максималните температури в Северна България ще бъдат между 5° и 10°, в Южна – между 11° и 14°, в крайните югозападни райони до 17°, в София 10°-11°.

В планините ще бъде предимно облачно с валежи от сняг, под 1500-1600 метра от дъжд. Ще духа силен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но без валежи. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е 6°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщават от НИМХ.

