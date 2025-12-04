IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 103

Пуснаха под гаранция от 5000 лв. шофьора, причинил смъртта на полицай

Инцидентът стана на 1 декември на Северната тангента

04.12.2025 | 16:52 ч. 16
Снимка: БГНЕС, архив

Снимка: БГНЕС, архив

Софийският градски съд пусна под парична гаранция от 5000 лв. Мирослав Василев, който причини смъртта на полицай в района на Северната тангента в София на 1 декември сутринта, съобщава БТА.

Тогава лек автомобил, движещ се с висока скорост, ударил полицейски автомобил и на място е загинал полицаят, който в този момент е извършвал служебните си задължения. Гаранцията подлежи на обжалване и протест. 

Свързани статии

Василев има общо шест нарушения на правилата за движение, като едно от тях е за превишена скорост. Скоростта, с която е управлявал автомобила е 149  км/ч, посочиха от прокуратурата по време на заседанието.

Адвокатът на Василев представи медицински изследвания, показващи, че състоянието на обвиняемия не е добро и обясни, че той работи.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

СГС Северна тангента загинал полицай
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem