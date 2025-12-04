IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Монахиня: В завещанието си Франциск остави пари за линейки в Украйна

Монахинята е участвала в няколко хуманиратни операции в Украйна

04.12.2025 | 17:00 ч. 2
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Монахиня Лусия Карам споделя, че папа Франциск, който почина през април 2025 г., е оставил парите в завещанието си специално за закупуване на линейки за нейните хуманитарни мисии в Украйна. Карам говори за дарението по време на интервю в телевизионното предаване Órbita B (Betevé) в Барселона.

Карам, която е пътувала до Украйна повече от 20 пъти, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия, каза, че жестът я е развълнувал дълбоко. "Той ми каза по време на срещите ни, че ще ми помогне по някакъв начин, но не си представях, че ще го направи по този начин“, споделя монахинята.

Монахинята ръководи фондацията на манастира "Санта Клара“ в испанския град Манреса и е участвала в предоставянето на медицинска помощ и подкрепа за евакуация в райони на фронтовата линия.

Въпреки че папа Франциск последователно осъжда насилието от руската инвазия, наследството му в Украйна беше опетнено от няколко противоречиви забележки за войната. През 2024 г. той призова Украйна да прояви "смелост“ и да "вдигне бялото знаме“, за да преговаря с Москва – коментар, широко критикуван в Киев.

В същото интервю Карам говори и за срещата си с новоизбрания папа Лъв XIV, когото тя описва като сдържан и директен. Тя разказа как е прекарала с него близо час през август, за да обсъдят работата си в Украйна – много по-дълго, отколкото много висши духовници са получавали, добави тя.

Монахинята добавя, че Лъв XIV е "папа, който говори малко, наблюдателен, предпазлив и благоразумен“, но "когато говори, казва нещата ясно“.

Папа Лъв XIV, бивш кардинал със светско име Робърт Превост, беше избран да ръководи Католическата църква на 8 май, след смъртта на папа Франциск. Президентът Володимир Зеленски присъства на встъпителната му литургия на 18 май, като по-късно нарече новия папа "символ на надеждата за мир“, припомня Kyiv independent.

Срещата им се фокусира върху завръщането на украински деца, насилствено отведени в Русия, и по-широки хуманитарни проблеми.

Откакто встъпи в длъжност, папа Лъв XIV многократно е призовавал за "справедлив и траен мир“ в Украйна и е сигнализирал за готовността на Ватикана да бъде домакин на преговори между Киев и Москва. Зеленски изрази подкрепа за подобна инициатива, докато руските власти отхвърлиха предложението.

Войната в Украйна
