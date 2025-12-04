Малина Крумова е назначена за зам.-министър на иновациите и растежа

Доскорошният председател на Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" (ДАБДП) Малина Крумова е била назначена за заместник-министър в Министерството на иновациите и растежа на 1 декември. От правителството и ведомството не са съобщили официално за това назначение.

Това става ясно от сайта на Министерството по иновациите и растежа (МИР). Тя встъпва на мястото на Георги Ангелов. Останалите заместник-министри са Мартин Дановски и Красимир Якимов.

Малина Крумова има дългогодишен опит в публичната администрация.

През 1998 г. завършва Американския университет в Благоевград със специалност политология и международни отношения. Притежава магистърска степен от съвместна програма на Университета в Болоня и Университета в Сараево по „Демокрация и човешки права в Югоизточна Европа”. От 1998 г. се занима с управление на проекти и програми.

През 2007 г. постъпва в Министерството на околната среда и водите като експерт в Управляващия орган на ОПОС, а от 2009 г. е директор на дирекцията и ръководител на оперативната програма.

В периода март-май 2013 г. е заместник-министър на околната среда и водите.

От ноември 2014 г. е в администрацията на Министерския съвет и се занимава с координацията на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участва в групата на високо равнище, сформирана от Европейската комисия, за опростяване на кохезионната политика. Води преговорите по договарянето на двустранни програми с ЕИП и Швейцария.

От януари 2017 г. е служебен заместник министър-председател по еврофондовете в служебното правителство. От май 2017 г. е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

От февруари 2019 г. до ноември 2025 г. е председател на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“.