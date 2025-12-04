Отново протест пред СО заради разширяването на зоната

Днес граждани отново се събраха на протест пред сградата на Столична община с призив да не се разширява зоната за паркиране в столицата.

Припомняме, че на 13 ноември СОС реши да увеличи цените на паркирането в София и да разшири обхвата на зоните за платено паркиране от 5 януари 2026 г.

Протестиращите скандират "Оставка“ и “Не на зоната“.

На място има засилено полицейско присъствие.

От Столична община съобщиха, че протестът е съгласуван да продължи пред Общината до 18:00 ч. След това се очаква да има шествие до 20:00 ч., което ще премине през улиците "Московска", "Георги Раковски", бул. "Цар Освободител" до Народното събрание.

Според съгласуването не трябва да се възпрепятства движението на граждани и пътни превозни средства. Заявлението е подадено от физическо лице. / БТА