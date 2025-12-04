IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Отново протест пред СО заради разширяването на зоната

“Не на зоната” и “Оставка” скандират протестиращите

04.12.2025 | 17:45 ч. 2
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Днес граждани отново се събраха на протест пред сградата на Столична община с призив да не се разширява зоната за паркиране в столицата.

Припомняме, че на 13 ноември СОС реши да увеличи цените на паркирането в София и да разшири обхвата на зоните за платено паркиране от 5 януари 2026 г. 

Протестиращите скандират "Оставка“ и “Не на зоната“.

На място има засилено полицейско присъствие.

От Столична община съобщиха, че протестът е съгласуван да продължи пред Общината до 18:00 ч. След това се очаква да има шествие до 20:00 ч., което ще премине през улиците "Московска", "Георги Раковски", бул. "Цар Освободител" до Народното събрание. 

Според съгласуването не трябва да се възпрепятства движението на граждани и пътни превозни средства. Заявлението е подадено от физическо лице. / БТА

СО паркиране зони София протест Синя зона Зелена зона
