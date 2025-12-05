IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
АПС с очакване вотът на недоверие да е успешен

Адемов: И да не успее, духът от бутилката е пуснат

05.12.2025 | 11:20 ч. 11
БГНЕС

БГНЕС

Председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков е на мнение, че предстоящият вот на недоверие ще бъде успешен. “Има достатъчни основания за това”, добави в кулоарите на НС Садъков.

Депутатът на АПС Хасан Адемов добави, че дори да не успее вотът на недоверие, “духът е изпуснат от бутилката и трудно може да има връщане назад. Въпросът не е дали ще падне правителството, а кога.

Относно намерението на управляващите да внесат нов бюджет, който да бъде приет до Нова година, Адемов припомни предишни изявления на властта, която твърдеше, че предният бюджет е бил “единственият възможен“.

“Оказа се, че “единствено възможният бюджет“ има алтернатива. Освен това казваха, че нов бюджет може да бъде приет до месец март, а сега идеята е това да се случи до Нова година“, посочи Адемов.

По думите му обаче процедурата е дълга, за да се случи това, тъй като на първо място трябва да се проведат заседанията на НЗОК и на НОИ, а след тях – заседание на тристранния съвет и заседание на Министерски съвет и едва след това проетобюджетът да бъде внесен за разглеждане в Народното събрание.

“Ако това се случи, ще бъде успех за управляващите, обаче ще бъде против волята на протестиращите. Протестният вот иска друго, защото вече не иска единствено оттеглянето на бюджета, а оставката на правителството”, отбеляза Адемов.

Депутатът от АПС допълни също, че хората излизат най-често на протест, когато им се бръкне в джоба.

“А предният бюджет бъркаше дълбоко в джоба на българските граждани, което доведе до тази протестна вълна. Разбира се, има и други моменти, като безпардонното отношение на управляващите и начина, по който силово се опитаха да вкарат бюджета. Но във всички нормални европейски държави – когато едно правителство не успее да прокара бюджета през Народно събрание – то си подава оставката“, завърши депутатът от АПС.

АПС ПП-ДБ пленарна зала вот на недоверие Хасан Адемов Хайри Садъков протест Бюджет 2026
