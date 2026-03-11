Войната в Иран в цифри: Туризмът в Близкия изток губи 515 млн. евро на ден

Регионалният конфликт на САЩ и Израел срещу Иран струва на туристическата индустрия в Близкия изток 515 милиона евро на ден.

Тази цифра се основава на прогнозата на Световния съвет по пътувания и туризъм (WTTC) за Близкия изток отпреди конфликта за 2026 г., която предвиждаше 178 милиарда евро разходи на международни посетители в региона тази година.

Регионалните авиационни центрове в Абу Даби, Дубай, Доха и Бахрейн обикновено обработват около 526 хиляди пътници на ден, но този брой рязко спадна, а затварянето на въздушното пространство доведе до спиране на полетите.

Докато много от тези пътници само преминават – Близкият изток представлява 14% от световния международен транзитен трафик като ключова връзка между Европа, Азия и Африка – регионът представлява и 5% от световните международни пристигания.

В момента много авиокомпании извършват само ограничени полети, част от типичния им график. Анализ на Flightradar24 показва, че на 24 февруари Emirates, Etihad Airways и Qatar Airways са извършили съответно 527, 325 и 563 полета. На 10 март тези числа са били само 309, 56 и 66.

Броят на туристите може да намалее с 30 милиона

Нарастващото напрежение изглежда ще задуши това, което наскоро беше значителен подем в туризма в Близкия изток и Персийския залив, но дали временно или постоянно, предстои да видим.

Ибрахим Халед е ръководител на маркетинга на Middle East Travel Alliance, мрежа от компании за управление на дестинации (DMC) в целия Близък изток.

"Наблюдаваме стабилен растеж на [посетителите] година след година, особено с всички нови инвестиции в туризма, които се случват в региона“, казва Халед пред Euronews Travel и добави: "Саудитска Арабия в момента е на около 10%, но расте невероятно бързо, откакто отвори врати за развлекателен туризъм през 2019 г. Това определено е най-вълнуващата ни развиваща се дестинация".

Събитията от последните две седмици спряха този растеж.

"За места, които правителствата на САЩ и Обединеното кралство са поставили в списъци със забранени полети или места, на които е забранено да се лети, за съжаление сме свидетели на множество анулирани полети.Полетите са прекъснати и пътуванията до тези конкретни райони са почти на пауза", обяснява Халед.

Доклад на Tourism Economics публикува прогнози за въздействието на войната върху регионалния туризъм, които съвпадат с перспективите на туристическия алианс.

"Смятаме, че пристигащите в Близкия изток биха могли да намалеят с 11%-27% на годишна база през 2026 г. поради конфликта, в сравнение с нашата декемврийска прогноза, която предвиждаше 13% ръст“, казаха директорът на Global Forecasting Хелън Макдермот и старши икономистът Джеси Смит.

"В абсолютно изражение това би означавало между 23 и 38 милиона по-малко международни посетители в сравнение с нашата базова/предишна прогноза и загуба от 34 до 56 милиарда долара (29-48 милиарда евро) на разходи за посетители. Това включва очакваните продължителни въздействия върху настроенията след непосредствения период на конфликта", се казва в доклада.

Те добавиха, че въздействието върху търсенето на туризъм от този конфликт ще бъде по-голямо от това на конфликта миналата година.

Това се дължи до голяма степен на ответните удари от Иран срещу съседните страни, които са по-утвърдени туристически дестинации, както и на по-широките затваряния на въздушното пространство в региона в сравнение с миналата година.

Устойчив регион

Въпреки сериозността на настоящата ситуация, експертите в туристическата индустрия казват, че дългосрочните ефекти може да не са толкова драстични.

"Не се притесняваме за дългосрочното въздействие върху компанията или туризма в региона. Близкият изток винаги е бил изключително устойчив пазар и търсенето винаги се възстановява бързо, след като стабилността се върне“, казва Халед.