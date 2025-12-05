IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кремъл: Русия ще продължи конфликта, ако Киев отхвърли споразумението

Песков: Позицията ни е ясна и не се е променила след срещата на върха в Аляска

05.12.2025 | 16:30 ч. 28
Русия ще продължи специалната военна операция, ако постигането на целите ѝ по мирен път се окаже невъзможно, заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков.

"Специалната военна операция продължава. Имаме положителна динамика за руските войски на място“, каза говорителят на Кремъл в интервю за RT, когато го попитаха какво ще се случи, ако Киев откаже да приеме условията на Москва по мирния договор.

Според него позицията на Русия е ясна и не се е променила след срещата на върха в Аляска.

Въпреки това, добави Песков, че Русия е готова да бъде гъвкава, за да намери решение. Москва продължава да е отворена за преговори и е заинтересована от тяхното продължаване и започване на сериозна работа въз основа на проектодокумента, подготвен от екипа на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише ТАСС.

Кремъл мирни преговори Русия войната в Украйна специална военна операция
