Мальовица открива зимния сезон на 14 декември

07.12.2025 | 16:07 ч. 2
Курортът Мальовица се подготвя да отвори отново врати за скиори, планинари и любители на природата. Официалното откриване на сезона ще се състои на 14 декември 2025 г. от 11 часа в центъра на комплекса, където ще бъде изградена сцена.

Подготвена е богата музикална програма, огнено шоу и много снежни игри за децата. На сцената ще се качат Силви Филип, фолклорен ансамбъл “Родея”, а Росен Петров ще направи много снежни игри, съобщават от пресцентъра на комплекса..

Мальовица вече е в бяло, а предстоящата прогноза подсказва, че скоро ще бъде възможно първите скиори да се насладят на зимните трасета. Празнична атмосфера — откриването ще бъде повод за събиране, веселие и стартиране на сезона с настроение.

Откриването на сезон 2025/2026 идва и с много промоционални активности за декември и януари.

