Трима души са евакуирани от танкера “Кайрос”

Корабът не представлява заплаха за българското крайбрежие

07.12.2025 | 19:15 ч. 4
Трима души бяха евакуирани от танкера “Кайрос”. Това каза на брифинг пред журналисти вицеадмирал Румен Николов, директор на Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“.

“Корабът е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие”, обясни той. 

По думите му операцията е започнала още сутринта. “Бяхме информирани, че намаляват запасите от храна и вода и се изтощават батериите. Със съдействието на министрите на транспорта и отбраната се предприеха мерки за доставяне на материалите, които да осигурят пребиваването на екипажа”. 

“Заявката беше да им осигурим храна за 3 дни. Доставени са им хранителни продукти, вода и комуникационни средства, с които да осъществяваме връзка с тях”, обясни Николов.

Той сподели, че са получили информация, че има трима членове на екипажа, които не са в добро здравословно състояние и по молба на корабособственика трябва да бъдат евакуирани от борда на кораба. 

“При втория курс на вертолета тази операция беше изпълнена перфектно. Тримата са докарани до брега, предадени са на гранична полиция, осигурено им е медицинско лице за извършване на прегледа. Това не са бежанци и няма да бъдат настанявани в лагери, те ще бъдат поети от представител на корабособственика”, допълни той, цитиран от Нова та.

По думите му тези хора, които не изискват медицинско наблюдение, най-вероятно ще бъдат настанени в хотел. 

Танкерът "Кайрос" е трети ден край Ахтопол и по всяка вероятност ще остане на котва и през следващите дни. На борда се намираше екипаж от общо 10 души - 7 мъже от Китай и по един моряк от Виетнам, Индонезия и Мианмар.

Малко след 14:15 часа в неделя екипажът получи провизии от храна и вода. Вертолет „Пантер“ от авиобаза „Чайка“, за по-малко от 15 минути успя да намери подходяща точка и да извърши операция по доставяне на продукти и комуникационни средства.

