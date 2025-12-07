Мъж е в тежко състояние след катастрофа на пътя София-Варна

64-годишен мъж е настанен в болница, след като е пострадал сериозно при катастрофа на главния път София – Варна.

По данни на Марияна Христова, говорител на Областната дирекция на МВР – Велико Търново, произшествието е станало около 10:00 часа в района на разклона за село Добри дял.

Автомобилът се е блъснал в крайпътно дърво. Причината за катастрофата може да е несъобразена скорост и мокра пътна настилка.

"Мъжът е откаран в тежко състояние във великотърновската болница. Движението в района на катастрофата не е затруднено. На местопроизшествието се извършва оглед", съобщи Христова, цитирана от "Фокус".

В много райони на област Велико Търново валежите продължават. Пътните настилки са мокри и хлъзгави, което изисква шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост.