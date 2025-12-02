Петкова сигурна за бюджета: Ще постигнем балансиран вариант

Срещата между синдикати, работодатели и представители на Министерството на финансите започна.
“Благодаря, че сте тук и че нашият диалог продължава. Благодаря за предложенията, които ни изпратихте, както от страна на работодателите, така и от страна на синдикатите”, бяха първите думи на министър Теменужка Петкова към работодателските организации и синдикатите.
Страните се събират за дискусия във връзка с подготовката на Закона за държавния бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 година.
На срещата присъстват и представителите на партиите от управляващото мнозинство.
“Направили сме своите разчети и анализи. Една съществена част от тези предложения са свързани с мерки в разходната част на бюджета. Мерките на бизнеса са свързани с това да се търси оптимизация на разходите. Синдикатите също предлагат подобни мерки и актуализиране на възнагражденията в определени сектори“, каза Петкова и отбеляза, че на база на анализа и на разговорите от предишната седмица управляващите и социалните партньори са доближили позициите си и е оптимист.
Днес правителството оттегли бюджета за 2026 г. и бюджетите на НЗОК и на ДОО, подчерта финансовият министър с аргумента, че “чухме протеста на хората, които излязоха вчера на площада“.
"Трябва да бъде потърсим един балансиран вариант. Сигурна съм, че заедно ще постигнем такъв", заяви Петкова по отношение на бюджета.