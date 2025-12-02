IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Петкова сигурна за бюджета: Ще постигнем балансиран вариант

В момента се провежда среща с работодатели и синдикати

02.12.2025 | 16:30 ч. Обновена: 02.12.2025 | 16:33 ч. 24
БГНЕС

Срещата между синдикати, работодатели и представители на Министерството на финансите започна.

“Благодаря, че сте тук и че нашият диалог продължава. Благодаря за предложенията, които ни изпратихте, както от страна на работодателите, така и от страна на синдикатите”, бяха първите думи на министър Теменужка Петкова към работодателските организации и синдикатите.

Страните се събират за дискусия във връзка с подготовката на Закона за държавния бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 година.

На срещата присъстват и представителите на партиите от управляващото мнозинство. 

“Направили сме своите разчети и анализи. Една съществена част от тези предложения са свързани с мерки в разходната част на бюджета. Мерките на бизнеса са свързани с това да се търси оптимизация на разходите. Синдикатите също предлагат подобни мерки и актуализиране на възнагражденията в определени сектори“, каза Петкова и отбеляза, че на база на анализа и на разговорите от предишната седмица управляващите и социалните партньори са доближили позициите си и е оптимист. 

Днес правителството оттегли бюджета за 2026 г. и бюджетите на НЗОК и на ДОО, подчерта финансовият министър с аргумента, че “чухме протеста на хората, които излязоха вчера на площада“. 

“Трябва да бъде потърсим един балансиран вариант. Сигурна съм, че заедно ще постигнем такъв“, заяви Петкова по отношение на бюджета. 

