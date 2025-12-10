Какъв е прочитът на бизнеса за новата версия на бюджета?

Какъв е прочитът на бизнеса на новата версия на план-сметката на държавата за следващата година?

"Ние може да имаме всякакви идеи, които са невъзможни за изпълнение. Нашите цели бяха да отпаднат някои мерки, които биха обърнали посоката на политическите действия през следващите години", коментира зам.-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Мария Минчева пред Bulgaria ON AIR.

Държавната план-сметка за 2026 г. беше приета на първо четене в комисия, какво предвижда?

Гостът изброи мерките за отпадане:

увеличаване с 2% на осигуровката за фонд "Пенсии"

увеличаване с 5% на данък "Дивидент"

въвеждане на софтуер за управление на продажбите - СУПТО

разширяване на списъка на стоките с висок фискален риск

"Това са неща, които нашите членове много ги притесняваха. Другата реалистична цел беше тези автоматизми на обвързване на заплатите в обществения сектор със средната работна заплата да бъдат отвързани. Да има съгласие в партиите, че това ще бъде направено. При вчерашния дебат видяхме, че няма консенсус по тази тема. Няма желание да се предприемат промени в пенсионната система", каза още Минчева в "България сутрин".

Според нея се "хвърлят" мерки, които никой не е оценил.

"Трябват ни едни пари" - не може това да ни е разговорът", отсече зам.-председателят на БСК.

Тя уточни, че целта им е да намалят темпа на нарастване на разходите и да се въведе справедливост в осигурителната система на страната.

"Има толкова много натрупани системни проблеми, че просто дойде капката, която преля чашата. Това не са най-големите проблеми на бизнеса. Този бюджет не е с нищо по-различен от тези от миналата и по-миналата година. Липсват ни стратегически цели как да си развиваме икономиката. Дебатите са на кого да раздадем пари, няма го големия разговор", подчерта Минчева.

По думите ѝ средата за бизнеса не е добра и никой не говори как да постигнем по-висока производимост и повишаване на износа.

"Къде са нашите амбиции като общество, къде са амбициите на партиите? Разговорът се води на отделни парченца по проблеми. Партиите са заети предимно със себе си, отколкото с работата по развитие на политиките, които да ни движат като общество", алармира Минчева.