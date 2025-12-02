Ще има ли промяна на здравната вноска и цените на лекарствата?

Трудно е един политик да отиде във ведомството и да каже, че ще намали заплатите, за да стабилизира бюджета. Това коментира здравният икономист Аркади Шарков в предаването "България сутрин".

Той сподели, че не знае дали ще имаме правителство, защото реакцията на протестиращите е "повече от красноречива".

По думите му и към момента има проблем с бюджета на НЗОК, а дефицитът не е 3%. Според икономиста догодина бюджетният дефицит може да е 8-9%.

Поколението Z изрази по-силен вик на политическия терен, допълни той.

"Политиците, искат или не, ще трябва да започнат да се съобразяват с техните търсения и искания", каза Шарков пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос какво би донесла по-високата здравна вноска, специалистът отговори, че сме на едно от първите места по доплащане за здравеопазване.

Два процента няма да бъдат достатъчни за промяна на здравната вноска, смята икономистът.

"Ще се закрепи положението за известно време. Най-големият казус е застаряващото население и негативният естествен прираст", заяви икономистът.

Според Шарков другият проблем, който се задава, са деменцията и алцхаймерът.

"Трябва да се направят бюджетите така, че да отговарят на новата реалност, колкото и тъжна да е", апелира той.

Шарков заяви, че е обсъждано надграждане на системата за допълнително задължително здравно застраховане.

Ще бъдат ли намалени цените на лекарствата

"Намаляването на цените е много сложно, тъй като сме с едни от най-ниските цени на лекарствата. Там, където има нужда от прозрачност при цените, са медицинските изделия", подчерта икономистът.

"50 млрд. ще бъдат загубени под формата на добавена икономическа стойност, преки разходи за здравни и социални грижи, и непреките, които следват - от отсъствие от работа, повече смъртност и по-малък Брутен вътрешен продукт (БВП). Това е кумулативният ефект до 2040 г., ако здравеопазването няма допълнително финансиране", прогнозира Шарков.