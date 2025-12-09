Кап. Калчев за танкера: Ситуацията е критична, корабът може да се откъсне от котвата

Ситуацията с ударения от украински дронове танкер Kairos ("Кайрос") край Ахтопол е критична, а липсата на офицери и бавната реакция превръщат инцидента в екологичен риск. България не си е извадила поуки от предишни кризи, коментира к.д.п. Александър Калчев, председател на Българската морска камара, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

Корабът, който в момента бедства, е закотвен опасно близо до брега, коментира Калчев.

"Тази работа, очевидно, бе объркана от самото начало, защото подобни атаки, дори и срещу кораби, които са санкционирани, не би трябвало да се случват в открито море. Това е пиратски акт, откъдето и да го погледнем."

Последващите действия обаче са още по-тревожни, тъй като демонстрират пълна неадекватност както от страна на властите в Турция, така и в България, смята Калчев.

Танкерът е успял сам да се спре и закотви на едва 5-6 кабелта от брега. Има два основни проблема, които превръщат закотвения кораб в непосредствен риск, смята Калчев.

"На борда на кораба няма офицери, а само екипаж от изпълнителския състав. Тоест, няма отговорни лица", обясни Калчев.

При влошаване на метеорологичните условия или поради технически причини, оборудването може да откаже и корабът да се откъсне от котвата.

"На мен не ми е ясно и защо българската страна не предприема абсолютно никакви действия", коментира Калчев. "Този кораб, 5-6 кабелта ще ги мине за 30 минути максимум и ще излезе на брега. Най-бързият начин за реакция е да се изпрати буксир, примерно, от Бургас, което би отнело 3-4 часа."

Според председателя на Морската камера дори с наличните средства за наблюдение България няма да може да реагира адекватно в подобна критична ситуация.

"Фактът, че чувам по медиите, че трябва да изчакаме решение на Министерски съвет, за да може да се определи някаква сума или някакъв бюджет, с който да разполага Центърът за търсене и спасяване, за да може да предприеме действие, означава, че нашата система е наистина много объркана и че не сме си извадили никакви изводи от случая с "Вера Су" преди няколко години."

Петролният танкер Kairos беше ударен от украински морски дронове край бреговете на Турция на 28 ноември и се появи край българския бряг на 5 декември.

Не е напълно ясно как корабът е стигнал до там, но Морската администрация на България, заяви че корабът е бил под постоянно наблюдение поради силни вълни и лошо време в района. 900-футовият танкер няма товар на борда, а изображения, публикувани от турските власти, показват значителен пожар на кораба по време на удара, вероятно причинен от горивото, което захранва двигателите му.

