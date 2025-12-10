Полицията овладява ситуация с около 50-60 лица, които вилнеят в центъра на София

Полицията овладява ситуация с около 50-60 лица, които агресират в близост до ул. "Врабча", посочи на брифинг пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов.

Има една подпалена кофа за боклук, добави комисар Николов и уточни, че това не е част от протеста.

"Установили сме по-голямата част от групата. Профилът им е на агитки и така наречените „локали“, посочи главен комисар Николов.

При централата на ДПС на ул. "Врабча" има задържани. Към момента полицаите тампонират протестиращата тълпа, допълни той.

"Искам да благодаря на мирно протестиращите граждани", каза още директорът на СДВР. Той благодари и на организаторите, както и на полицаите, ангажирани с охраната на протеста.

По неговите думи са задържани около 40 души по време провелия се по-рано протест в центъра на София.

Намерени са в един от задържаните 10 000 лева, а в друг - около 1500 евро, пише БТА.