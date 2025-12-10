IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Полицията овладява ситуация с около 50-60 лица, които вилнеят в центъра на София

Около 40 души са задържани, в едине имало 10 000 лева, а в друг - около 1500 евро

10.12.2025 | 23:33 ч. Обновена: 10.12.2025 | 23:50 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Полицията овладява ситуация с около 50-60 лица, които агресират в близост до ул. "Врабча", посочи на брифинг пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов.

Има една подпалена кофа за боклук, добави комисар Николов и уточни, че това не е част от протеста.

"Установили сме по-голямата част от групата. Профилът им е на агитки и така наречените „локали“, посочи главен комисар Николов.

При централата на ДПС на ул. "Врабча" има задържани. Към момента полицаите тампонират протестиращата тълпа, допълни той. 

"Искам да благодаря на мирно протестиращите граждани", каза още директорът на СДВР. Той благодари и на организаторите, както и на полицаите, ангажирани с охраната на протеста.

По неговите думи са задържани около 40 души по време провелия се по-рано протест в центъра на София.

Намерени са в един от задържаните 10 000 лева, а в друг - около 1500 евро, пише БТА.

любомир николов полиция маскирани
