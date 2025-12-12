Бюджет’26 е на пауза, застрашени ли са парите за студентите?

Студентите подкрепиха протестите с искане за “Оставка”. От вчера тя вече е факт, но има опасност от негативни последствия - бюджетът за следващата година е в режим на изчакване, а с това и всички промени, заложени в него. Едни от тях са студентските стипендии и общежития.

Председателят на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков коментира, че младите показаха обществената си позиция. “В повечето случаи видяхме организации и инициативи. Въпросът е какво можем да очакваме. Като организация никога не сме си позволявали да бъдем политически зависими”.

Стойков предупреди, че с оставката на правителството се отваря опасност за бюджета през следващите месеци, което ще засегне и студентите.

"Коментирахме положителни неща за студентската общност, щеше да е добре за представителите на висшето образование. Надявам се да не чакаме дълго. Едно от нещата, за които се борихме, беше продължаване на програмата за ремонт на общежитията - бяха заделени над 20 млн. евро за ремонт. Бяхме говорили за по-високи стипендии за докторантите, тя се очакваше да достигне над 1800 лв.", обясни Стойков в предаването “България сутрин”.

Той добави, че са се надявали през 2026 г. да имат поне още едно увеличение на стипендията за успех. В комисия обаче подробности не са коментирани,

“Това ни връща към политическа нестабилност, която може да отвори проблеми с висшето образование. Надявах се колегите да има добра стабилност. Младите хора и образованието трябва да са приоритет на държавата", подчерта Стойков пред Bulgaria ON AIR.

По думите му с неприемането на бюджета няма да се говори за увеличение на издръжката на студентите.

Гледайте видеото с целия разговор.