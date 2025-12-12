IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 52

Путин: Междудържавните отношения трябва да се основават на взаимно уважение

ООН продължава да изпълнява мисията си с достойнство

12.12.2025 | 13:33 ч. 13
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Междудържавните отношения в ерата на многополюсен свят трябва да се изграждат върху логиката на уважение към взаимните интереси. Това заяви руският президент Владимир Путин на Международния форум за мир и доверие в Ашхабад, предава ТАСС.

Руският лидер отбеляза, че ООН продължава да изпълнява мисията си с достойнство и често е единственият механизъм, способен да осигури баланс на интересите и "намиране на съгласувани решения на сложни проблеми, като се вземат предвид позициите и мненията на всички страни".

Свързани статии

"Убедени сме, че именно по тази логика, основана на принципите на Устава на ООН, можем и трябва да изградим наистина честни, открити и взаимноизгодни отношения между държавите в новата ера на многополюсен свят", подчерта Путин.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ООН Русия Украйна Путин война
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem