Путин: Междудържавните отношения трябва да се основават на взаимно уважение

Междудържавните отношения в ерата на многополюсен свят трябва да се изграждат върху логиката на уважение към взаимните интереси. Това заяви руският президент Владимир Путин на Международния форум за мир и доверие в Ашхабад, предава ТАСС.

Руският лидер отбеляза, че ООН продължава да изпълнява мисията си с достойнство и често е единственият механизъм, способен да осигури баланс на интересите и "намиране на съгласувани решения на сложни проблеми, като се вземат предвид позициите и мненията на всички страни".

"Убедени сме, че именно по тази логика, основана на принципите на Устава на ООН, можем и трябва да изградим наистина честни, открити и взаимноизгодни отношения между държавите в новата ера на многополюсен свят", подчерта Путин.