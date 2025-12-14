Доц. Йосиф Аврамов: Банкерите трябва да стоят далеч от политиката

Българската народна банка от 1879 година е първата реална банка по нашите земи, заяви доц. Йосиф Аврамов в предаването “Операция История”.

"Преди това е Отоманска банка, която е била със седалище Цариград или Истанбул. А по българските земи, под егидата на сравнително прогресивния дунавски валия - Мидхат паша, са възникнали много общополезни каси, които са изпълнявали роля, но преди всичко за древните земеделци", сподели специалистът финансова история.

Аврамов разкри интересни подробности и за първата частна българска банка - "Гирдап".

"Известна е доста, но понеже се е обвързала с политиката, е фалирала. Тя не е била никак малка. Но банкерите трябва да стоят далеч от политиката. Това е изводът от банка "Гирдап", разказа специалистът пред Bulgaria ON AIR.

Доц. Аврамов разкри и още една подробност - началото на банковото дело е било още при древните египтяни, които са вземали пари от храмовете.

“Жреците на храмовете са били и заемодатели - трудно е да се каже банкери, по-скоро лихвари. Малко по-късно в държавата на Птолемеите е направена на някаква банкоподобна институция. В Древна Гърция сарафите са обменяли пари, на едни сандъчета, които са се наричали "трапезити". Със същата дейност в Древен Рим агенти са изпълнявали същите функции като трапезитите”, добави доц. Аврамов.

