Втора икономка съди Кайли Дженър

Още една икономка на Кайли Дженър съди риалити звездата за лошо отношение.

Хуана Делгадо Сото е завела дело срещу 28-годишната основателка на Kylie Cosmetics, Kylie Jenner Inc., супервайзърката на персонала Ицел Сибриан, Tri Star Services и La Maison Family Services. В иска се твърди, че е имало расова дискриминация, тормоз, неизплатени възнаграждения, неспособност да бъдат предотвратени или поправени тормозът и дискриминацията, както и други нарушения, според съдебни документи, пише People.

Сото започва работа за Дженър през 2019 година. В иска тя твърди, че през целия период, в който е работила за риалити звездата, не са ѝ били осигурявани почивки за хранене и отдих, но по думите ѝ ситуацията се влошила значително през 2023 година, когато Сибриан станала нейна супервайзърка.

Обвинения за унижения, тормоз и отмъщение

Сото твърди, че през 2024 година е подала сигнал до човешки ресурси за предполагаемото отношение към нея. В сигнала си тя обвинява Сибриан, че уж ѝ се подигравала и я унижавала заради акцента, имиграционния ѝ статут и расата ѝ, както и че я наричала глупава.

Според иска Сибриан временно била отстранена заради оплакването на Сото, но по-късно била върната на работа. След това, твърди делото, Сибриан започнала да отмъщава на Сото за обвиненията ѝ, като намалила почасовото ѝ възнаграждение, възлагала ѝ неразумно голям обем работа и променяла графика ѝ.

Искът, описва и други твърдения на Сото - включително, че била принудена да пропусне парти за рождения си ден, за да покрие една от вечерите на Дженър, както и че ѝ било отказано достатъчно време, за да скърби след смъртта на брат си.

Сото твърди, че служители "шепнели, че тя лъже за смъртта на брат си, и продължавали да я карат да събира боклуци, които нарочно хвърляли на земята".

Писмо до Кайли Дженър

Напрежението достигнало връх през април 2025 година, когато Сото написала дълго писмо до Дженър, в което изложила оплакванията си срещу персонала и предполагаемото им отношение към нея. Според иска Сото поставила писмото върху масажното легло на Дженър точно преди планирания ѝ масаж.

Както е посочено в делото, Сото написала: "Трябва да изразя колко ужасно съм психически тормозена.";"Наистина се извинявам, че ви уведомявам за всички тези ситуации, знам, че не бихте позволили това да се случва, ако знаехте за него."

Сото твърди, че ден след като оставила писмото върху масажната маса, била заплашена с уволнение.

"Ответниците ѝ казали, че вече няма право да гледа Кайли, да се усмихва на Кайли и че ако види Кайли, трябва да "изчезне", се твърди в иска.

Ограничен достъп до баня и забрана за вода

Сото не спира дотук. Тя твърди още, че достъпът ѝ до баня бил ограничен, че била принудена да чисти кучешката къща на Дженър и че ѝ било забранено да пие вода в дома, наричана "водата на Кайли", се посочва в иска.

През август 2025 година тя изпратила съобщение с оставката си до своите супервайзъри, в което написала: "Съжалявам, не мога повече да правя това, всеки ден ме малтретирате, изгризах си всички нокти, не мога да спя нощем и постоянно имам тревожност заради начина, по който се отнасяте с мен. Каквото и да направех, никой не ми помогна."

Второ подобно дело

Адвокатката Дела Шейкър представлява Сото по това дело. Шейкър представлява и Анхелика Васкес - друга икономка на Дженър, която заведе дело срещу нея, Tri Star Services и Maison Family Services в средата на април.

В иска на Васкес, Дженър и компаниите са обвинени, че са се отнасяли към Васкес "с враждебност и изолация".

Нито едно от двете дела не съдържа директни твърдения срещу самата Дженър.