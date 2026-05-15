Путин създаде "Нови хора", за да контролира негативния вот, сега партията е втора политическа сила

Руската партия "Нови хора", създадена през 2020 г. от Кремъл като контролирана алтернатива за избирателите, недоволни от властта, се изкачи на второ място в официалните анкети в Русия, на фона на нарастващото разочарование от интернет ограниченията и последиците от войната в Украйна. Според данни, публикувани от държавния социологически център ВЦИОМ, партията в момента има 13,4% подкрепа, почти двойно повече от 6,6%, регистрирани преди година, съобщава Euronews.

За сравнение, Комунистическата партия събира 10,9%, а Либерално-демократическата партия, водена до 2022 г. от ултранационалиста Владимир Жириновски, има 10,1%.

В същото време подкрепата за "Единна Русия", партията на власт и пряко свързана с президента Владимир Путин, е спаднала от 36% на 27,7% от април 2024 г. до днес.

Данните на ВЦИОМ не могат да бъдат независимо проверени, а климатът на цензура в Русия повдига въпроси относно искреността на анкетите, отбелязва изданието. Няколко руски анализатори обаче смятат, че възходът на партията отразява реално недоволство в обществото.

Интернет ограниченията подхраниха недоволството на руснаците

След мащабното нахлуване в Украйна, руските власти започнаха систематично да ограничават достъпа до западни цифрови платформи. Facebook и Instagram бяха блокирани още през 2022 г., а YouTube беше изкуствено забавен през 2024 г. През последните месеци дори приложенията Telegram и WhatsApp, използвани от десетки милиони руснаци, станаха труднодостъпни в някои региони.

Фрустрацията нарасна през март, когато мобилният интернет беше прекъснат за близо три седмици в центъра на Москва. Само одобрени от Кремъл услуги, като големи банки, платформи на Yandex и държавни медии, останаха работещи. Жителите на столицата не можеха да спират таксита, да извършват онлайн плащания или да използват определени обществени услуги.

Руските медии съобщиха, че икономиката на Москва е загубила милиарди рубли само за няколко дни.

В този контекст "Нови хора" се опитаха да се представят като гласът на засегнатите от ограниченията. Заместник-председателят на Държавната дума Владислав Даванков, бивш кандидат за президент, стартира петиция срещу ограничаването на достъпа до Telegram, а партията направи свободата на интернет една от основните си политически теми.

На конгреса на партията през март думата "VPN", символ на свободния достъп до интернет в Русия, беше видно показана на сцената. Лидерът на партията Алексей Нечаев заяви по това време, че партията представлява "нова Русия", която иска да живее "без забрани и ограничения".

"Опозиция", разрешена от Кремъл

Въпреки критичните послания, политическите анализатори посочват, че "Нови хора" не представляват истинска опозиция на режима на Путин, а по-скоро политически проект, толериран и дори насърчаван от Кремъл, за да канализира протестните гласове в контролирана зона.

Партията е основана през март 2020 г. и влезе в парламента след законодателните избори през 2021 г., като получи 5,32% от гласовете и 13 места в Държавната дума. Основателят на партията, Алексей Нечаев, е предприемач и собственик на козметичната компания Faberlic.

Независими руски медии съобщиха преди това, че проектът има подкрепата на хора, близки до Кремъл, информация, отречена от лидера на партията. В интервю от 2021 г. Нечаев обясни, че има три неписани правила за партиите в Русия: да не критикуват директно Владимир Путин, да не организират протести и да не приемат чуждестранно финансиране. На практика партията често е подкрепяла инициативи, насърчавани от правителството.

Депутатите от "Нови хора" гласуваха заедно с "Единна Русия" за няколко спорни законопроекта, включително закони, които наказват разпространението на "фалшива информация" за руските военни.

Партията не се противопостави и на нахлуването в Украйна. По време на президентската кампания през 2024 г. Владислав Даванков се опита да се хареса на антивоенните избиратели, без да използва думата "война" или да призовава за изтегляне на руските войски от Украйна. След изборите той поздрави Путин и заяви, че "само Путин може да спечели войната и да постигне траен мир".

Кремъл следи отблизо възхода на партията

Преди парламентарните избори, насрочени за септември, партията "Нови хора" консолидира позициите си и може официално да се превърне във втората по големина политическа сила в Русия. Но анализаторите казват, че успехът на партията до голяма степен зависи от това как Кремъл реши да се справи с нарастващото социално недоволство.

Политическият анализатор Абас Галямов определи възхода на партията като "знак за нарастващи антисистемни настроения".

"Когато няма риба, дори раците се считат за риба", отбелязва той пред Euronews. "Тъй като изборът е изключително ограничен, хората избират от съществуващите опции. Това не е заслуга на партията, а негативната оценка на системата."

Перцев подчерта, че много руснаци търсят безопасен начин да изразят недоволството си и виждат "Нови хора" като легализирана форма на протест.

"Публичната политика все още е жив организъм, дори и да не говорим за истинска демокрация", казва той. "Хората имат проблеми и отиват при всеки, който дори говори за тях и деликатно критикува действията на държавата."

Според съобщения в руската преса, служители на президентската администрация вече обсъждат начини за ограничаване на растежа на партията. Други наблюдатели обаче смятат, че властите може би предпочитат да трансформират "Новите хора" в по-модерна и гъвкава контролирана опозиция от Комунистическата партия, за да абсорбират протестни гласове, без да застрашават политическата система, изградена около Владимир Путин.